¡Rompieron en llanto! Basti conmovió al jurado con una presentación dedicada a su padre fallecido

Fue el turno de Basti y la academia Aurea Crew, quienes emocionaron profundamente al público con una interpretación de la canción “How Do I Say Goodbye” del artista Dean Lewis. El cochabambino dedicó esta presentación a su padre fallecido hace seis meses, provocando una noche llena de sentimiento en el escenario de ‘La Gran Batalla’.

Desde el inicio, la interpretación tocó las fibras más sensibles del público y del jurado, que destacó el esfuerzo, la entrega y la conexión emocional del equipo.

El juez Tito Larenti señaló que Basti logró su mejor actuación en lo que va del certamen, aunque le recomendó dejar fluir aún más el sentimiento:

“Estuviste más concentrado en la actuación que en dejar salir la emoción, pero aun así fue la mejor presentación del equipo hasta ahora”, afirmó.

Por su parte, Elka Meyer no pudo contener las lágrimas y reconoció la carga emocional de la coreografía:

“Siempre hay cosas que mejorar, pero esta noche sí lograron transmitir sentimiento. Fue una presentación muy equilibrada y sincera”.

Visiblemente afectada, Gabriela Zegarra habló sobre el amor incondicional de los padres hacia sus hijos y destacó la fuerza del homenaje de Basti:

“El tema de los papás nos mueve mucho. Esta presentación fue especial para ti, y no debes sentir culpa. Yo, como mamá, te digo que tu papá estaría orgulloso de ti; los padres siempre queremos ver a nuestros hijos cumplir sus sueños”.

El último en pronunciarse fue Rodrigo Massa, quien también admitió haberse conmovido hasta las lágrimas:

“Me hiciste llorar, Basti. Fue muy emotivo. Los felicito y sé que todavía pueden dar mucho más en esta competencia.”

Antes de retirarse del escenario, Basti envió un mensaje al cielo para su padre, dedicándole la presentación con la voz entrecortada y el corazón lleno de emoción.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play