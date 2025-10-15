Baja definitiva para sargento sorprendido 'in fraganti' ingresando droga a Palmasola

Un sargento de la Policía fue sorprendido infraganti cuando intentaba ingresar un kilo y medio de pasta base de cocaína a la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz. El efectivo fue aprehendido en flagrancia y, en un inicio, ocultó su condición de policía.

“En este caso, los mismos funcionarios policiales que trabajan en este recinto fueron quienes detectaron el hecho y lo denunciaron tanto al sistema disciplinario como al sistema penal”, manifestó el presidente del Tribunal Disciplinario de la Policía, general Edgar Cortez.

Por tanto, el Tribunal determinó su baja definitiva por tratarse de una falta grave. La Fiscalía solicitó su imputación por tráfico de sustancias controladas y un juez ordenó su detención preventiva en el mismo penal donde intentó introducir la droga.

“Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la Ley 101, en su artículo 14, establece la baja definitiva cuando se cometen este tipo de hechos, relacionados con actos policiales para beneficio propio y acciones que merman el prestigio institucional”, agregó Cortez.

