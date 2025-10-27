Cochamanidis exige a Arce promulgar ley de importación de combustibles

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, exigió este lunes al presidente Luis Arce la promulgación inmediata de la ley que permite la importación de combustibles por parte del sector privado, ante la creciente escasez de diésel y gasolina que afecta al país.

“Ya pasaron cuatro días desde su aprobación en Diputados. Parece que Arce está perdiendo el tiempo con el único interés de perjudicar a los bolivianos. Día que pasa suben los precios de la canasta familiar; día sin combustibles no permite a los agropecuarios trabajar en el campo”, manifestó Cochamanidis.

La norma, aprobada en la Cámara de Diputados, autoriza a las empresas privadas a importar combustibles durante 90 días, una medida que busca aliviar la falta de provisión en el mercado interno. Según el líder cívico, hay surtidores y empresas listos para traer el producto, pero la falta de promulgación impide su ejecución.

“Esperemos que hoy el presidente Arce firme la ley, porque quien se está viendo perjudicado es el pueblo boliviano en su conjunto”, señaló.

Cochamanidis recordó que el presidente tiene un plazo de 10 días calendario para promulgar la norma y que, de no hacerlo, el documento volverá a la Cámara de Senadores para que ese ente la promulgue.

“Pero 10 días ya no puede esperar el pueblo. Son 10 días en los que siguen subiendo los precios por la falta de combustible y en los que puede seguir creciendo la corrupción en YPFB y la ANH, corrupción que este mismo Gobierno ha fomentado desde el inicio”, denunció.

