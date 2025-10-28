El Ministerio de Educación ratificó que las actividades escolares de la gestión 2025 concluirán el 5 de diciembre en ocho departamentos del país y el 9 de diciembre en Santa Cruz, garantizando así el cumplimiento de los 200 días del calendario escolar.

“Se hizo una modificación a la Resolución 001/2025 a raíz de la aparición del sarampión. En ocho departamentos las clases concluyen el 5 de diciembre, y en el departamento de Santa Cruz finalizarán el 9 de diciembre”, explicó en conferencia de prensa un representante de la cartera educativa.

El ajuste responde al incremento de casos de sarampión registrado en a mediados de año. Por esta razón, el Ministerio determinó ampliar en una semana el descanso pedagógico en La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija, Chuquisaca, Beni y Pando, mientras que en Santa Cruz, epicentro del brote, la ampliación fue de dos semanas.

Tras la conclusión de las clases, se llevará adelante el cierre administrativo de la gestión escolar. En los ocho departamentos este proceso se realizará entre el 8 y el 13 de diciembre, mientras que en Santa Cruz se desarrollará del 10 al 15 de diciembre.

El cierre administrativo comprende la centralización de información, la entrega de libretas y documentación, además de los actos protocolares de promociones y graduaciones, entre otras actividades finales del año escolar.

(Con información de ABI)

