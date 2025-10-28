Manfred expresa su respaldo a Rodrigo Paz y anuncia trabajo coordinado con el nuevo gobierno

El alcalde de Cochabamba y líder de Autonomía Para Bolivia – Súmate (APB–Súmate), Manfred Reyes Villa, manifestó este martes su respaldo al presidente electo Rodrigo Paz, destacando que el nuevo mandatario está impulsando acciones importantes para un cambio estructural en el país.

Reyes Villa aseguró que su gestión y su agrupación política apoyarán al nuevo gobierno de manera coordinada, sin necesidad de concretar alianzas formales, priorizando el bienestar de Bolivia por encima de los intereses partidarios.

“Son por el bienestar de Bolivia y en esa línea vamos a seguir trabajando. Creemos que todas las políticas que he escuchado que va a ir tomando el gobierno van a beneficiar a toda Bolivia”, afirmó Reyes Villa en declaraciones ofrecidas en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz.

El burgomaestre cochabambino también destacó la necesidad de tomar decisiones que estabilicen la economía familiar y promuevan la transparencia en la distribución de combustibles.

“El nuevo gobierno será el que tome decisiones importantes para evitar que siga subiendo la canasta familiar y vender la gasolina a precio justo, sin intermediarios. Eso es algo que yo siempre denuncié: tantos intermediarios que se han beneficiado”, subrayó.

Reyes Villa remarcó que el país necesita unidad y coordinación entre los diferentes niveles del Estado para salir de la crisis económica y social, y reiteró su disposición de trabajar junto al presidente electo Rodrigo Paz en proyectos que fortalezcan el desarrollo productivo, la inversión y la generación de empleo.

Mira la programación en Red Uno Play