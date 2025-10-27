El presidente interino del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, informó que en la primera quincena de diciembre se llevará adelante un proceso de empadronamiento general en todo el país, con el objetivo de registrar a los nuevos votantes que cumplan 18 años hasta el día de las elecciones subnacionales.

“En la primera quincena del 1 al 10 de diciembre de este año seguramente se va a llevar adelante un proceso de empadronamiento general, para todos las y los ciudadanos que vayan a cumplir 18 años hasta el día de la elección subnacional”, señaló Hassenteufel en conferencia de prensa.

Asimismo, la autoridad electoral adelantó que el llamado oficial a las elecciones subnacionales se realizará a mediados de noviembre, en cumplimiento del calendario electoral que viene siendo trabajado por el órgano electoral.

“Nos queda por adelante realizar la convocatoria de las elecciones subnacionales, esa convocatoria saldrá a mediados del mes de noviembre y seguramente la elección será en marzo del año 2026, de acuerdo a lo que se ha venido trabajando, tenemos ya el presupuesto enviado al Ministerio de Economía”, precisó.

El Tribunal Supremo Electoral avanza de esta manera en la planificación del proceso subnacional que permitirá la renovación de autoridades departamentales, regionales y municipales en todo el territorio nacional, garantizando la continuidad del calendario democrático del país.

