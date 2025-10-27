El vocal Hassenteufel adelantó que el llamado oficial a las elecciones subnacionales se realizará a mediados de noviembre, en cumplimiento del calendario electoral que viene siendo trabajado por el Órgano Electoral.
El presidente interino del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, informó que en la primera quincena de diciembre se llevará adelante un proceso de empadronamiento general en todo el país, con el objetivo de registrar a los nuevos votantes que cumplan 18 años hasta el día de las elecciones subnacionales.
Asimismo, la autoridad electoral adelantó que el llamado oficial a las elecciones subnacionales se realizará a mediados de noviembre, en cumplimiento del calendario electoral que viene siendo trabajado por el órgano electoral.
El Tribunal Supremo Electoral avanza de esta manera en la planificación del proceso subnacional que permitirá la renovación de autoridades departamentales, regionales y municipales en todo el territorio nacional, garantizando la continuidad del calendario democrático del país.
