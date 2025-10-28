Lupo y Espinoza emprenden viaje a Estados Unidos por tema combustible y divisas

La madrugada de este martes, José Luis Lupo y Gabriel Espinoza emprendieron viaje rumbo a Estados Unidos, con la finalidad de gestionar apoyo económico y energético para el país. El presidente electo Rodrigo Paz Pereira tiene previsto sumarse a la delegación este miércoles en horas de la madrugada, con una agenda centrada en la recuperación económica y la estabilidad macrofinanciera de Bolivia.

“Nos vamos a reunir con todas las empresas posibles para verificar la disponibilidad de garantizar el combustible a partir del mes de noviembre. Las reuniones obviamente son de carácter técnico-político porque estamos apuntando a generar las condiciones para mostrar el programa boliviano de estabilización y recuperación, con el fin de obtener el apoyo necesario en términos de estabilidad: combustibles, divisas y todo lo que signifique un fondo de estabilización para Bolivia”, explicó Espinoza a la Red Uno antes de partir.

Asimismo, precisó que “José, Gabriel y mi persona estamos yendo un día antes para poder tener reuniones a nivel técnico, y luego llegará el presidente un día después para reunirse con las cabezas de los organismos internacionales y con la administración americana, en este caso con el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio”.

Durante su estadía en Washington, la delegación sostendrá encuentros con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). El objetivo principal será impulsar un fondo de cooperación financiera y consolidar un fondo de estabilización económica que permita fortalecer las Reservas Internacionales Netas (RIN) y garantizar la disponibilidad de dólares, diésel y gasolina en el país.

Con esta misión, el equipo económico del presidente electo Rodrigo Paz busca sentar las bases de un programa integral de estabilización y recuperación que marque el inicio de una nueva etapa económica para Bolivia, basada en la confianza internacional, la reactivación productiva y la seguridad energética.

