El TSE entregará credenciales a Rodrigo Paz y Edmand Lara el 5 de noviembre en Sucre

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, confirmó este martes que la Sala Plena aprobó la realización del acto oficial de entrega de credenciales al presidente electo Rodrigo Paz Pereira y al vicepresidente electo Edmand Lara el próximo miércoles 5 de noviembre, en un acto solemne en la Casa de la Libertad, en la ciudad de Sucre.

“Se ha confirmado y la Sala Plena ha determinado también que el día 5 de noviembre vamos a realizar la entrega de la credencial al presidente electo y al vicepresidente electo en la ciudad de Sucre, en la Casa de la Libertad”, informó Ávila a la Red Uno.

El vocal explicó que la fecha del evento fue modificada del 3 al 5 de noviembre, debido a la necesidad de cursar invitaciones oficiales a embajadores, autoridades nacionales y representantes institucionales, garantizando la presencia de las principales autoridades del país y del cuerpo diplomático acreditado en Bolivia.

Ávila también aclaró que el acto no implicará gastos extraordinarios, y destacó el significado histórico y simbólico de realizar la ceremonia en el mismo lugar donde se firmó el Acta de la Independencia de Bolivia, especialmente en el año del Bicentenario.

“La simbología es porque estamos en el año del Bicentenario, y a nosotros también nos ha parecido grato este pedido”, subrayó.

