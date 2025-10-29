TEMAS DE HOY:
Albañil muerto 'caso Consorcio' Tragedia en Morochata

19ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Hallan 581 vizcachas y 89 sullus de llama muertos en Oruro; investigan tráfico y biocidio

Un operativo policial y fiscal en la ciudad de Oruro descubrió cerca de 600 cadáveres de vizcachas y casi 90 sullus, presuntamente destinados a rituales de la Pachamama.

Milen Saavedra

28/10/2025 23:05

Investigan biocidio: Incautan cientos de vizcachas y fetos de llama disecados en vivienda de Oruro. Imagen referencial. Foto: Instagram / @huancaa
Oruro, Bolivia

Escuchar esta nota

Un impactante hallazgo de fauna silvestre muerta y disecada conmocionó a la ciudad de Oruro. La Dirección Departamental de la Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente (Pofoma), junto con la Fiscalía de Medio Ambiente, allanó un domicilio particular donde se encontraron cientos de restos de animales andinos protegidos.

El informe oficial de Pofoma detalla el secuestro de 581 cadáveres de vizcachas y 89 sullus (fetos) de llama. Tres personas han sido aprehendidas y arrestadas por delitos de tráfico de vida silvestre y biocidio.

Los restos de los animales fueron encontrados apilados en el patio y sobre el techo de la casa, evidenciando un proceso de secado ilegal. Algunos de los cadáveres de vizcachas se encontraban en avanzado estado de descomposición.

Investigan biocidio: Incautan cientos de vizcachas y fetos de llama disecados en vivienda de Oruro

Investigan tráfico y uso ilegal en rituales

De manera extraoficial y con base en los indicios encontrados en la vivienda, se sospecha que los cadáveres de vizcachas y los sullus de llama estaban siendo preparados para ser utilizados como ofrendas en rituales y ceremonias a la Pachamama (Madre Tierra), una práctica cultural que, sin embargo, debe sujetarse a la normativa de protección de la fauna silvestre.

Tanto la vizcacha como la llama forman parte de la fauna nativa y están protegidas por las leyes bolivianas contra la caza y el tráfico ilegal.

Como resultado de la intervención, las autoridades informaron sobre la aprehensión de dos personas y el arresto de una tercera, por su presunta participación en los delitos de tráfico de vida silvestre y biocidio.

La Fiscalía Departamental y Pofoma continúan con las investigaciones para determinar la procedencia exacta de los animales y no descartan la existencia de una red más grande dedicada al tráfico ilegal de fauna andina.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD