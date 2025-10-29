Un impactante hallazgo de fauna silvestre muerta y disecada conmocionó a la ciudad de Oruro. La Dirección Departamental de la Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente (Pofoma), junto con la Fiscalía de Medio Ambiente, allanó un domicilio particular donde se encontraron cientos de restos de animales andinos protegidos.

El informe oficial de Pofoma detalla el secuestro de 581 cadáveres de vizcachas y 89 sullus (fetos) de llama. Tres personas han sido aprehendidas y arrestadas por delitos de tráfico de vida silvestre y biocidio.

Los restos de los animales fueron encontrados apilados en el patio y sobre el techo de la casa, evidenciando un proceso de secado ilegal. Algunos de los cadáveres de vizcachas se encontraban en avanzado estado de descomposición.

Investigan biocidio: Incautan cientos de vizcachas y fetos de llama disecados en vivienda de Oruro

Investigan tráfico y uso ilegal en rituales

De manera extraoficial y con base en los indicios encontrados en la vivienda, se sospecha que los cadáveres de vizcachas y los sullus de llama estaban siendo preparados para ser utilizados como ofrendas en rituales y ceremonias a la Pachamama (Madre Tierra), una práctica cultural que, sin embargo, debe sujetarse a la normativa de protección de la fauna silvestre.

Tanto la vizcacha como la llama forman parte de la fauna nativa y están protegidas por las leyes bolivianas contra la caza y el tráfico ilegal.

Como resultado de la intervención, las autoridades informaron sobre la aprehensión de dos personas y el arresto de una tercera, por su presunta participación en los delitos de tráfico de vida silvestre y biocidio.

La Fiscalía Departamental y Pofoma continúan con las investigaciones para determinar la procedencia exacta de los animales y no descartan la existencia de una red más grande dedicada al tráfico ilegal de fauna andina.

Mira la programación en Red Uno Play