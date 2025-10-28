Ministro de Paraguay señala a exautoridades bolivianas por fuga del peligroso Clan Villalba

El ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, lanzó duras críticas contra el gobierno boliviano saliente, señalando al exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, por presunta complicidad y obstrucción en un operativo fallido para capturar a miembros del peligroso Clan Villalba en Bolivia en noviembre del año pasado.

Según Riera, la dilación intencional de las autoridades bolivianas habría permitido que los prófugos, que contaban con código rojo de Interpol, huyeran desde el aeropuerto de Viru Viru hacia Caracas, Venezuela.

"Obstrucción" y un vuelo perdido

El ministro paraguayo relató una "mala experiencia" en su trabajo con el gobierno saliente de Bolivia. Riera confirmó que el Clan Villalba, buscado por Interpol, fue localizado primero en Santa Cruz y luego en La Paz.

Paraguay envió personal para colaborar en el procedimiento, el cual estaba coordinado con la Policía Boliviana y la Interpol. Según Riera, se tenía todo listo, incluyendo un avión con el motor encendido en el aeropuerto, para el traslado de los detenidos.

"Le iban a pasar a las 2 de la mañana a buscar a nuestra gente... Bueno, hasta hoy estamos esperando", lamentó Riera, indicando que el apoyo nunca llegó.

La pregunta de la fuga con Código Rojo

Riera señaló que la falta de cooperación no se limitó al campo policial: la embajadora paraguaya fue dejada esperando "todo el día" en la Cancillería sin ser recibida, mientras Paraguay intentaba gestionar la captura. Riera presume que existía un conflicto interno entre el Tribunal Supremo de Justicia y la policía boliviana en ese momento.

Lo más grave, según el ministro, es que las autoridades bolivianas "no solo mintieron" y "no atendieron el teléfono durante dos meses", sino que "después permitieron que huyeran a Caracas, pero por el aeropuerto."

El ministro Riera enfatizó la pregunta clave que genera la sospecha de complicidad:

"¿Cómo pudieron subir a un avión en el aeropuerto Viru Viru si tenían una orden judicial, una orden de código rojo de Interpol?"

Riera afirmó que la frustración fue máxima, ya que incluso el presidente de Paraguay intentó comunicarse hasta tres veces con su homólogo boliviano (Presidente Arce), y él mismo intentó sin éxito contactar al exministro Del Castillo.

Los miembros del Clan Villalba se encuentran actualmente en Caracas, donde, según Riera, "el Estado no es un Estado de Derecho" y no hay instituciones con quien trabajar, lo cual hace imposible su posterior captura.

