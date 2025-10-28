El hecho ocurrió en la zona de Pura Pura, La Paz, donde una joven denuncia que fue abordada por cuatro delincuentes, tres hombres y una mujer que intentaron robarle sus pertenencias. La víctima relató que uno de los atacantes la asfixió, afortunadamente los vecinos salieron y lograron capturar a uno de los implicados.

La joven narró los duros momentos que vivió durante el asalto: “Yo estaba llegando a mi casa cuando me atacaron. Uno de ellos me agarró del cuello y me asfixiaba; estaba perdiendo el conocimiento porque no encontraban mi celular. Pido auxilio y gracias a los vecinos se logró capturar a uno de los delincuentes”, relató.

A pesar de que el hombre fue encontrado infraganti con los objetos robados, la Fiscalía determinó que debía cumplir únicamente ocho horas de arresto antes de ser liberado, según denunció la víctima.

La madre de la joven señaló que la rápida intervención de los vecinos permitió la captura inicial del agresor, quien fue entregado a la policía, pero posteriormente liberado pese a la formalización de la denuncia. Además, denunciaron que una patrulla pasó por el lugar sin detener al sospechoso, evidenciando la falta de resguardo policial en la zona.

El caso ha generado indignación entre los vecinos, quienes exigen mayor presencia y eficacia de las autoridades para prevenir este tipo de hechos.

