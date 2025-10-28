TEMAS DE HOY:
Una joven atracada Atropello EMSA ACCIDENTE EN CARRETERA

21ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

“Me han ahorcado”, una joven relata los duros momentos que pasó al ser asaltada en Pura Pura, La Paz

Una joven fue víctima de un atraco por cuatro delincuentes, quienes la ahorcaron para robarle. A pesar de la captura de uno de los sujetos, la Fiscalía lo liberó tras cumplir solo ocho horas de arresto.

Red Uno de Bolivia

28/10/2025 11:40

Foto: Red Uno
La Paz

Escuchar esta nota

El hecho ocurrió en la zona de Pura Pura, La Paz, donde una joven denuncia que fue abordada por cuatro delincuentes, tres hombres y una mujer que intentaron robarle sus pertenencias. La víctima relató que uno de los atacantes la asfixió, afortunadamente los vecinos salieron y  lograron capturar a uno de los implicados.

La joven narró los duros momentos que vivió durante el asalto: “Yo estaba llegando a mi casa cuando me atacaron. Uno de ellos me agarró del cuello y me asfixiaba; estaba perdiendo el conocimiento porque no encontraban mi celular. Pido auxilio y gracias a los vecinos se logró capturar a uno de los delincuentes”, relató.

A pesar de que el hombre fue encontrado infraganti con los objetos robados, la Fiscalía determinó que debía cumplir únicamente ocho horas de arresto antes de ser liberado, según denunció la víctima.

La madre de la joven señaló que la rápida intervención de los vecinos permitió la captura inicial del agresor, quien fue entregado a la policía, pero posteriormente liberado pese a la formalización de la denuncia. Además, denunciaron que una patrulla pasó por el lugar sin detener al sospechoso, evidenciando la falta de resguardo policial en la zona.

El caso ha generado indignación entre los vecinos, quienes exigen mayor presencia y eficacia de las autoridades para prevenir este tipo de hechos.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD