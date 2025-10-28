Una mujer en Oruro intentó asesinar a su esposo y a su hija de 13 años al darles un mate envenenado con raticida. Gracias a la rápida reacción de la menor, ambos lograron recibir ayuda y sobrevivir al intento de homicidio. La agresora se encuentra aprehendida y enfrenta un proceso por tentativa de asesinato.

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, brindó detalles del caso, que se suma a hechos previos de violencia por parte de la misma mujer.

Según la autoridad, una hipótesis es que la agresora preparó un mate con raticida aparentemente para consumo propio, debido a problemas económicos y de deudas, pero el esposo y la hija lo bebieron accidentalmente.

Posteriormente, la mujer encerró a ambos en el inmueble para evitar que recibieran ayuda. La menor, a pesar de encontrarse afectada, logró salir por una calamina utilizada como pared y pidió auxilio a los vecinos.

La mujer está imputada por tentativa de asesinato, delito que puede alcanzar hasta 20 años de prisión. Además, Morales señaló que este sería al menos el segundo intento de la mujer de asesinar a su esposo, ya que existen antecedentes de que ya habría intentado quitarle la vida a su pareja utilizando el mismo método de suministrar veneno.

“Según las investigaciones y los datos que se nos proporcionaron, se indica que en otra ocasión ya habría intentado victimar a su esposo. Presuntamente, el esposo, por el cariño que le tenía, manifestó en esa oportunidad que él había consumido el veneno. Son temas que están en investigación”, afirmó Morales.

Actualmente, tanto el padre como la hija se encuentran recibiendo atención médica y se encuentran estables; la menor recibe atención psicológica. La pareja tiene cinco hijos menores de edad en común. El caso continúa bajo investigación.

Existe la hipótesis de que la mujer pretendió matar a su esposo y a su hija porque la menor habría descubierto que su madre estaba con otro hombre y planeaba contarle a su padre.

“La niña habría visto a su madre con otro varón y le había indicado que avisaría a su padre”, afirmó Morales. El caso se encuentra en investigación.

