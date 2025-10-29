Vecinos de la comunidad de Jorochito reportaron el deterioro del puente colgante que conecta a cinco comunidades rurales, generando preocupación por el riesgo que implica cruzarlo.

El puente es el único acceso disponible, por lo que diariamente pobladores deben atravesarlo a pie o en motocicleta, con precaución extrema.

“Tenemos que pasar a pie o en moto, y con mucho cuidado.”

“El otro puente está peor”, relataron vecinos en contacto con Red Uno.

Según la denuncia, el mal estado de la estructura ha ocasionado accidentes frecuentes, especialmente en época de lluvias, cuando el riesgo de deslizamientos o caídas aumenta.

Los pobladores exigen a las autoridades que se realice la reparación inmediata del puente, antes de que ocurra una tragedia mayor.

