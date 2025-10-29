TEMAS DE HOY:
19ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

20ºC Cochabamba
Comunidad

Puente colgante en Jorochito está en mal estado y afecta a cinco comunidades rurales

Vecinos de Jorochito alertan sobre el deterioro del único puente que conecta a cinco comunidades. Piden su reparación urgente por riesgo de accidentes.

Naira Menacho

28/10/2025 21:10

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Vecinos de la comunidad de Jorochito reportaron el deterioro del puente colgante que conecta a cinco comunidades rurales, generando preocupación por el riesgo que implica cruzarlo.

El puente es el único acceso disponible, por lo que diariamente pobladores deben atravesarlo a pie o en motocicleta, con precaución extrema.

“Tenemos que pasar a pie o en moto, y con mucho cuidado.”
“El otro puente está peor”, relataron vecinos en contacto con Red Uno.

Según la denuncia, el mal estado de la estructura ha ocasionado accidentes frecuentes, especialmente en época de lluvias, cuando el riesgo de deslizamientos o caídas aumenta.

Los pobladores exigen a las autoridades que se realice la reparación inmediata del puente, antes de que ocurra una tragedia mayor.

 

 

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

