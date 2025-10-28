“Voy a 180, 190…”: el último audio del conductor que provocó la tragedia en Argentina (Video)

El país sigue conmocionado por la tragedia ocurrida en Misiones, Argentina, donde un autobús de pasajeros cayó desde un puente tras ser impactado por un automóvil que circulaba a gran velocidad. Este martes, se filtró el último audio enviado por el conductor del auto compacto, Rafael Ortiz, de 34 años, minutos antes del choque fatal.

En el mensaje de voz, Ortiz admite que conducía a una velocidad extrema: “Estoy volviendo a 180, 190… recién mordí la banquina, casi me pegué un palo”, se lo escucha decir.

Según los reportes oficiales, el impacto ocurrió alrededor de las 4:30 de la madrugada del domingo, cuando Ortiz perdió el control de su vehículo y colisionó frontalmente contra el autobús de dos pisos, provocando que éste rompiera las defensas del puente y cayera al vacío, donde un arroyo atraviesa la zona.

El ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, confirmó que nueve personas perdieron la vida, entre ellas ambos choferes y una mujer hallada a varios metros del lugar del siniestro. Otras 29 personas resultaron heridas y permanecen hospitalizadas.

Equipos de rescate trabajaron durante horas para liberar a los pasajeros atrapados entre los fierros retorcidos del bus. Las imágenes del vehículo destruido en el lecho del arroyo recorrieron las redes sociales, generando indignación y dolor.

El audio de Rafael Ortiz —que falleció al instante tras el impacto— está ahora en manos de los investigadores, quienes buscan determinar su autenticidad y reconstruir con precisión los últimos minutos antes de la tragedia.

