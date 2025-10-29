TEMAS DE HOY:
Internacional

Machado destaca postura de Paz ante Maduro y habla de una “nueva era” para Venezuela y Bolivia

La líder opositora venezolana envió un mensaje al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, destacando un nuevo ciclo de libertad para ambos países. Lo hizo tras los cruces entre Paz y Nicolás Maduro.

EFE

28/10/2025 22:48

Machado afirma que comienza "una nueva era" para Venezuela y Bolivia en respuesta a Paz
Bolivia

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado aseguró este martes al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, que comienza "una nueva era de orden, justicia, prosperidad y libertad en democracia" para ambos países.

"Querido presidente electo Rodrigo Paz, nuestras naciones han superado valientemente años de oscuridad, división y odio. Hoy, tanto en Bolivia como en Venezuela, hemos derribado definitivamente las barreras que buscaron dividir y confrontar a nuestros pueblos", escribió Machado en X.

En ese sentido, señaló que las dos naciones suramericanas "están unidas por un legado" que los "enorgullece y un futuro común" que los "inspira y moviliza".

 

 

Paz afirmó este martes que pondrá a su país del lado "de la democracia y la libertad", con lo que respondió al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, quien lo acusó el lunes de cometer una agresión contra "países dignos" como Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Además, Paz expresó que Bolivia "representa esos valores (democracia y libertad)", mientras que Maduro "representa todo lo contrario".

El lunes, el gobernante venezolano justificó que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) haya suspendido a Bolivia "ante la agresión descarada e injustificada" que supuestamente cometió Paz "contra tres países dignos: Cuba, Nicaragua y Venezuela, cumpliendo órdenes de embajada 'gringa' (estadounidense)".

Paz dijo hace unos días que no invitará a su investidura, prevista para el próximo 8 de noviembre, a los presidentes de Venezuela, Nicaragua y Cuba, con los que el Gobierno de Luis Arce y antes el de Evo Morales (2006-2019) mantuvieron estrecha relación en las dos últimas décadas.

En una entrevista con EFE, el presidente electo sostuvo que su Gobierno establecerá relaciones internacionales con países que "tengan la democracia como principio".

El mandatario chavista señaló que Paz "es un tipo antibolivariano, antisucrista (Antonio José de Sucre), procolonialista y proimperialista".

 

