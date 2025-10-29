Aprehenden a mujer acusada de agredir con machete a su pareja en el Plan 3000

Una mujer fue aprehendida por la Policía en la zona del Plan 3000, en Santa Cruz, luego de ser denunciada por presuntamente haber agredido a su pareja, quien terminó con 20 puntos de sutura en el brazo.

Según la denuncia, la mujer atacó al hombre con un machete, provocándole cortes profundos, porque este se negó a darle dinero para pagar el alquiler del cuarto donde viven.

El abogado de la acusada, negó que su clienta haya atacado a su pareja y aseguró que las lesiones fueron accidentales.

“Ella indica que su pareja trató de ingresar a la vivienda trepando y, en un descuido, se enredó con el alambre de la barda, causándose las heridas. Se verificó la existencia de esos alambres, por lo que no es como él manifiesta”, declaró el defensor.

Por su parte, familiares del herido aseguran que la mujer actuó con violencia tras una discusión por dinero. “Mi sobrino no se pudo hacer eso en la barda. Ella se enojó, lo votó y le hizo las cortaduras. Luego lo dejó afuera cuando él pidió ayuda”, relató la tía del afectado.

La mujer permanece aprehendida a la espera de su audiencia de medidas cautelares, mientras la Fiscalía recopila pruebas y testimonios para esclarecer los hechos.

