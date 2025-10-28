Lo sorprendieron en flagrancia: intentaba abrir autos en El Tejar y ya tenía antecedentes

El comandante Departamental de la Policía de La Paz, General Primero, Gunther Agudo, informó este martes que efectivos policiales lograron la aprehensión en flagrancia de un individuo sindicado por el delito de robo agravado, cuando intentaba ingresar a un vehículo en la zona de El Tejar.

“A través de personal de la EPI Max Paredes, con apoyo de efectivos que realizaban operaciones encubiertas, se logró retener de manera flagrante a una persona que estaba intentando abrir vehículos en la zona de El Tejar. Esta persona, una vez aprehendida, ha sido puesta en conocimiento de Diprove”, explicó el general Agudo en contacto con la Red Uno.

El sujeto aprehendido cuenta con antecedentes por delitos similares en al menos cuatro casos previos, según informó la autoridad policial.

El operativo forma parte de las acciones permanentes de la Policía Boliviana orientadas a reforzar la seguridad ciudadana y prevenir hechos delictivos en distintos puntos de la ciudad.

Agudo destacó el trabajo coordinado de las unidades operativas que, mediante tareas de inteligencia y patrullaje encubierto, lograron identificar y capturar al presunto delincuente, que será puesto a disposición del Ministerio Público para la correspondiente investigación y procesamiento penal.

La Policía reiteró su compromiso con la población paceña para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad en las zonas más concurridas de la ciudad.

Mire el video:

