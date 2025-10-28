La Fiscalía Departamental del Beni no descarta que los autores del asesinato del hijo de la alcaldesa de San Ramón, ocurrido recientemente en la plaza principal del municipio, sean los mismos que atacaron a la víctima en abril en la zona del Cambódromo de Santa Cruz.

“Esa hipótesis será analizada”, afirmó Alexander Mendoza, fiscal departamental del Beni, durante un contacto con El Mañanero. Según Mendoza, hasta el momento, los informes policiales indican que las cuatro personas que descendieron del vehículo negro sin placa podrían ser de nacionalidad brasileña, aunque aún no existen elementos que vinculen directamente el caso con la organización criminal del prófugo uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera.

El fiscal destacó que, por responsabilidad del Ministerio Público, cualquier afirmación sobre vínculos con redes criminales debe basarse en indicios concretos y documentados.

“Estamos al inicio de una investigación muy compleja y, si se confirma algún nexo con Marset o con otras personas a nivel nacional o internacional, se informará debidamente”, explicó Mendoza.

Consultado sobre posibles antecedentes de la víctima, Mendoza precisó que López Rodríguez había sido víctima del ataque en Santa Cruz, pero no contaba con investigaciones activas en el Beni por otros delitos. La Fiscalía seguirá indagando el círculo cercano del joven y recabando testimonios de quienes estuvieron presentes en los hechos.

Sobre el móvil del asesinato, el fiscal señaló que aún se manejan varias hipótesis: ajuste de cuentas, pugnas de poder o presunta relación con el narcotráfico, aunque no se puede confirmar ninguna hasta contar con pruebas concretas.

“Lo que sí podemos decir es que la investigación avanza y, en su momento, se informará a la población con todos los respaldos documentales”, concluyó Mendoza.

