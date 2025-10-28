Fuerte lluvia en Santa Cruz obliga a cambiar de escenario el partido Blooming Vs Always Ready

Las intensas lluvias que cayeron sobre la capital cruceña obligaron a modificar el escenario del partido entre Blooming y Always Ready por la Copa Bolivia. El encuentro, que debía disputarse en el estadio Real Santa Cruz, se trasladó al estadio Gilberto Parada de Montero debido al mal estado del campo de juego y la falta de luminarias adecuadas en el recinto original.

La decisión fue tomada tras la última inspección realizada por la Comisión de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), que determinó que el terreno no reunía las condiciones necesarias para desarrollar el compromiso.

El partido se jugará hoy desde las 20:30 en Montero, escenario donde habitualmente oficia de local el club Guabirá. Blooming busca una victoria que le permita recuperar la punta del Grupo A, mientras que Always Ready intentará sumar para no alejarse de los primeros lugares del Grupo B.

