Más de mil casetas reducidas a cenizas por un incendio en feria de Ascensión de Guarayos, Santa Cruz

Un voraz incendio registrado este jueves en Ascensión de Guarayos consumió por completo la nueva feria instalada cerca de un surtidor, dejando en cenizas más de un millar de casetas y afectando a centenares de comerciantes que lo perdieron todo.

Las llamas se propagaron con rapidez, y en apenas 15 a 20 minutos el fuego arrasó con gran parte del mercado, según informó para Notivisión el periodista local Franz Vaca.

“Lamentable lo que sucede en este momento en la nueva feria de Ascensión de Guarayos (…) hubo personas que lamentablemente lo perdieron todo y no pudieron rescatar nada”, señaló.

El siniestro estuvo acompañado por fuertes explosiones, producto de garrafas almacenadas en los puestos de venta de abarrotes y friales, lo que dificultó aún más las labores de sofocación. Comerciantes y vecinos se sumaron a los bomberos para intentar controlar las llamas con baldes de agua y conexiones improvisadas, mientras otros desesperadamente trataban de salvar parte de su mercadería.

Hasta el cierre de esta nota, las causas del incendio aún no habían sido establecidas. El comandante de la Policía de la provincia de Guarayos brindará un informe oficial en las próximas horas sobre el origen del fuego y los daños ocasionados.

Las imágenes difundidas muestran escenas de angustia, con personas corriendo entre el humo y las llamas en un intento desesperado de salvar sus pertenencias.

