“Dio cuatro vueltas”: reportan que el alcalde de Guayaramerín sufrió un grave accidente de tránsito

La mañana de este viernes, el alcalde de Guayaramerín, Ángel Freddy Maimura Reina, sufrió un accidente de tránsito en el tramo carretero Puerto Siles–San Joaquín, cuando se trasladaba hacia la ciudad de Trinidad para sostener una reunión con el presidente del Estado, Luis Arce Catacora.

El hecho ocurrió alrededor de las 09:30, cuando el vehículo en el que viajaban la autoridad municipal, su esposa y el chofer perdió el control y dio varias vueltas de campana. El motorizado quedó con daños materiales de consideración.

De acuerdo con reportes locales, los ocupantes sufrieron contusiones y fueron trasladados de inmediato al Hospital de San Joaquín, donde reciben atención médica. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales.

“Gracias a Dios está bien, ha sufrido un accidente en la movilidad que iban; cuatro vueltas han dado campanas en la carretera. Es muy peligrosa, ustedes saben cómo son estas rutas”, declaró un funcionario municipal tras comunicarse con Maimura.

El alcalde se dirigía a la capital beniana para reunirse con el mandatario del Estado, donde iba a solicitar un mayor número de efectivos policiales, además de logística y otros recursos de seguridad para el municipio fronterizo.

“Él se dirigía a una reunión en Trinidad con el presidente Luis Arce, y miren esta desgracia que nos ha pasado. Gracias a Dios está estable, solo con algunas escoriaciones. Ustedes saben que, en la mayoría de los accidentes, lo que queda principalmente es el susto”, indicó el funcionario.

“Es una desgracia con suerte, podemos decir. Los cuatro tripulantes están estables, con escoriaciones y golpes. Los materiales se recuperan, lo importante es que ellos están con vida”, concluyó.

Se prevé que los médicos de Trinidad coordinen con el personal del hospital de San Joaquín para una valoración más completa del estado de salud del alcalde y su comitiva.

