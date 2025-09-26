Santa Cruz celebrará con sabor: Se viene el 'Festival del Sonso' más grande de Bolivia

En el marco de la celebración del mes de Santa Cruz, la capital oriental se prepara para una fiesta gastronómica imperdible. Este domingo, las Cabañas del Río Piraí serán el escenario del Festival del Sonso, un evento que busca rescatar la tradición y, además, batir un nuevo récord con el sonso más grande del país.

El Festival, que ya tiene una tradición de más de 25 años, es organizado por los propios cabañeros del Río Piraí, quienes se han propuesto un desafío ambicioso para esta gestión: elaborar un sonso de entre 10 y 11 metros de largo.

Un Récord de Sabor y Tradición

La señora Lourdes, una de las encargadas de la preparación, compartió los impresionantes números detrás de este plato gigante, emblema de la culinaria cruceña:

Se utilizarán cerca de 20 arrobas de yuca (casi 230 kg).

Se necesitarán alrededor de 30 kilos de queso criollo.

"Trabajamos casi toda la noche pelando las yucas porque entran como 20 arrobas y, más o menos, 30 kilos de queso. Ya son más de 25 años que nosotros los cabañeros participamos haciendo, rescatando las costumbres y tradiciones de Santa Cruz," comentó la señora Lourdes, invitando a la población a ser parte de esta fiesta cultural.

Degustación Masiva y Diversión Familiar

La fiesta no se limitará al sonso gigante. Los organizadores han asegurado que habrá un total de 3.000 sonsos disponibles para la degustación gratuita de todos los visitantes.

La repartición se llevará a cabo al fondo de las cabañas, al lado de las áreas recreativas.

Además de la gastronomía, el festival se ha diseñado como una actividad para toda la familia. Habrá juegos populares y recreativos para los más pequeños, y como incentivo adicional, se ofrecerá una hora gratis de cuadratracks y caballos.

La invitación está hecha: "Invitamos a todo este hermoso pueblo cruceño que se dé cita aquí a las Cabañas del Río Piraí, que vengan a comer un poquito de cultura," concluyó la organizadora.

