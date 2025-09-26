Así quedó el vehículo involucrado en triple atropello en el Cambódromo

Un accidente de tránsito volvió a generar consternación en Santa Cruz. Un conductor arrolló a tres jóvenes en la zona del Cambódromo y se dio a la fuga sin prestar ayuda a las víctimas.

El responsable fue identificado como Álvaro M.P., de 33 años, quien horas más tarde fue aprehendido por la Policía tras emitirse una orden del Ministerio Público. La detención se concretó aproximadamente a las 18:55, según informó el coronel Edson Rojas, subdirector de Tránsito.

“Un conductor al mando de su motorizado atropella a tres jóvenes y se da a la fuga. Se logra establecer que el conductor protagonista es el señor Álvaro M.P. Luego de realizar las investigaciones y con el mandamiento de aprehensión en mano, se procedió a detenerlo”, explicó Rojas.

El caso es investigado por los delitos de conducción peligrosa, omisión de socorro y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito. El vehículo utilizado en el atropello fue secuestrado por Tránsito y presentado como evidencia.

El teniente coronel Marcelo Villarroel, director de la EPI-8, detalló que el automóvil fue entregado por la hermana del acusado. “El conductor, al darse a la fuga, ha omitido socorrer a los lesionados y ha agravado su situación”, declaró.

En las próximas horas, el sujeto será puesto a disposición de un juez cautelar para determinar su situación jurídica. Mientras tanto, las víctimas del accidente continúan recibiendo atención médica.

Mira la programación en Red Uno Play