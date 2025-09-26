TEMAS DE HOY:
Policial

Capturan a 5 extranjeros tras el rastreo de un celular: robaron Bs 400 mil en una supuesta compra de oro

Según el reporte policial, los detenidos se hicieron pasar por compradores de oro y contactaron a las víctimas a través de redes sociales.

Charles Muñoz Flores

26/09/2025 13:08

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

La Policía Boliviana logró la captura de cinco ciudadanos extranjeros, de nacionalidad colombiana vinculados al robo de Bs 400.000 a una pareja que buscaba comprar oro en la ciudad.

La aprehensión se concretó gracias al rastreo del GPS del celular que los antisociales mantenían en su poder, según informó el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI).

Según el reporte policial, los detenidos se hicieron pasar por compradores de oro y contactaron a las víctimas a través de redes sociales. La pareja llevó consigo el dinero para concretar la transacción, pero los extranjeros los redujeron y se apropiaron del monto.

Videos de la intervención policial muestran a los sospechosos siendo reducidos en el piso dentro del inmueble que habían alquilado para perpetrar el hecho.

Durante el operativo, se encontró dinero en efectivo y oro que pertenecería a las víctimas. La defensa de estas últimas denunció que los delincuentes habrían solicitado un acuerdo para devolver los bienes a cambio de su liberación.

