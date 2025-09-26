Tiquipaya vive una campaña solidaria para salvar la vida de Albert López Ramos, un niño de apenas 12 años que necesita con urgencia una operación. Albert tiene un tumor benigno en la cabeza que ha afectado su visión y que pone en riesgo su vida. Su familia, con la esperanza puesta en la solidaridad de la gente, realizará este domingo una kermesse benéfica en la Unidad Educativa Simón Bolívar del municipio.

“Él necesita, como bien saben, una cirugía. Gracias a las alcancías la gente nos está ayudando, pero no es suficiente. Los padres de familia y la junta escolar nos están apoyando para organizar esta kermesse. Invitamos a toda la población a que venga este domingo frente a la escuela Simón Bolívar y se sume a esta causa por Albert”, expresó conmovida la madre del menor.

La directora del colegio, junto con maestros y estudiantes, decidió unirse a la campaña: “Albert llegó a nuestra unidad y nos tocó el corazón. Nadie debería perder a un hijo de esta manera. Por eso, estamos poniendo todo nuestro empeño para que él tenga una oportunidad de seguir adelante”, dijo la educadora.

¡Lucha por vivir! Albert de 12 años tiene un tumor en el cerebro y requiere una costosa cirugía. Foto: Red Uno

Albert, quien ya enfrenta un alto porcentaje de pérdida de visión, será sometido a una cirugía este lunes. Su familia ruega por ayuda económica para cubrir los gastos médicos y confía en que la solidaridad de la gente les permitirá lograrlo.

“Mi número de teléfono es 75 48 32 45. Nos pueden encontrar en la escuelita Simón Bolívar con nuestras alcancías. Cualquier ayuda, por pequeña que sea, nos acerca a la esperanza de que Albert pueda seguir viviendo”, pidió la madre con la voz entrecortada.

La comunidad de Tiquipaya se moviliza con un solo objetivo, darle a Albert una oportunidad de vida. Hoy es por él… mañana podría ser por cualquiera de nosotros.

