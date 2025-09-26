Saracho Fest: “Se agrava la situación de los investigados”, dice el fiscal de Oruro

Tras la muerte de la segunda víctima de la avalancha humana que se registró en una unidad educativa de la ciudad de Oruro, donde se celebraba una fiesta con concierto, desde el Ministerio Público se considera que la situación de los investigados, dentro de este caso, “se agrava”.

“Es un caso donde agrava la situación tanto de la investigación como también de la parte que está siendo investigada. Se ha hecho la autopsia que ha finalizado hace pocos minutos atrás, donde el forense indica compresión de centros nerviosos superiores como causa de muerte, un edema cerebral hipóxico y como consecuencia de traumatismo toráxico por aplastamiento”, afirmó el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales.

Recordemos que, dentro de este caso, dos personas fueron procesadas anteriormente, la directora de la unidad educativa y el vocalista de un grupo musical, ambos se defenderán en libertad, según lo establecido por la justicia.

Sin embargo, según explicó el fiscal de Oruro, dentro del proceso de investigación, se citará a más personas para que brinden su declaración, entre ellos padres de familia, profesores y funcionarios de la alcaldía.

Por otra parte, se busca establecer la cantidad de personas que estuvieron presentes durante la actividad, se secuestró el talonario de entradas y se considera que se superó la capacidad de la cancha deportiva del colegio en un 300%.

“Se ha solicitado ya el monto que se ha recaudado, que se ha depositado, se ha secuestrado el talonario de entradas a efecto de cuantificar cuántas personas han ingresado, y por medios digitales se puede verificar que ha sido una cantidad que sobrepasaba hasta un 300% la capacidad de este coliseo deportivo”, puntualizó Morales.

Por otra parte, explicó que ahora el caso, se encuentra bajo la dirección de una comisión de fiscales, toda vez que se ampliaron los delitos a investigar, entre ellos, uso indebido de bienes del estado y tráfico de influencias.

Mira la programación en Red Uno Play