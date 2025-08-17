TEMAS DE HOY:
Uno decide

Manfred Reyes Villa: “Cuidado con que haya alguna cosita medio chueca, haremos seguimiento total”

El candidato presidencial por APB Súmate emitió su voto y pidió mantener la transparencia en el proceso. Dijo confiar en la madurez democrática del país.

Ligia Portillo

17/08/2025 13:00

Manfred: “Cuidado con que haya alguna cosita medio chueca, haremos seguimiento total”. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

En el marco de la jornada electoral, el candidato presidencial por la alianza APB Súmate, Manfred Reyes Villa, emitió su voto e hizo un llamado a la población a acudir temprano a las urnas para evitar aglomeraciones en horas de la tarde.

“Que vayan a votar y mejor si lo hacen en la mañana, porque esta tarde seguramente van a haber filas. Lo importante es que todos cumplamos con nuestro deber democrático”, declaró Reyes Villa al salir de su recinto electoral.

El candidato aseguró que espera resultados oficiales alrededor de las 21:00 horas y expresó confianza en la madurez democrática del país. Asimismo, destacó la labor del Tribunal Supremo Electoral (TSE), señalando que “ha hecho un buen trabajo pese a todas las vicisitudes que se han presentado”.

Sin embargo, lanzó una advertencia contundente sobre la transparencia del proceso: “Lo importante es que todo se mantenga regularmente, transparentemente, eso es lo importante, cuidado porque todo se sabe en la vida. Entonces, cuidado que haya alguna cosita medio chueca por ahí. Vamos a estar haciendo un seguimiento total”, enfatizó.

Reyes Villa informó que tras votar viajará a La Paz y Santa Cruz, y que más tarde regresará a Cochabamba, desde donde hará seguimiento al desarrollo y cierre de la jornada electoral.

 

