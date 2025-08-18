“Nuestra lucha no termina aquí”: Andrónico acepta la derrota y dice que defenderá las conquistas sociales

Andrónico Rodríguez, candidato presidencial por Alianza Popular (AP), reconoció su derrota electoral tras la difusión de los resultados preliminares del domingo 17 de agosto y agradeció el respaldo recibido por su militancia.

“El pueblo ha hablado y ha decidido quiénes irán a la segunda vuelta. Aceptamos con respeto esta decisión democrática, porque siempre hemos defendido la voz soberana de nuestra gente”, publicó en sus redes sociales.

Rodríguez denunció que su frente político enfrentó una campaña adversa, marcada por divisiones internas y acusaciones provenientes de actores del propio campo popular.

“Lamentablemente, para algunos dirigentes del movimiento popular fueron prioritarios sus propios caprichos, orgullos y falsas acusaciones”, afirmó, señalando que esa actitud favoreció a sus adversarios políticos.

El candidato aseguró que su proyecto no termina con esta elección. Prometió seguir defendiendo las conquistas sociales, los recursos naturales, y el rol de los sectores indígenas y campesinos.

“Nuestra lucha no termina aquí. Seguiremos firmes, defendiendo al movimiento indígena, campesino y popular, que ha sido y seguirá siendo el corazón de las transformaciones en Bolivia”, expresó.

También reiteró su agradecimiento a quienes lo apoyaron y aseguró que seguirá asumiendo desafíos políticos en el futuro.

