“Estamos en segunda vuelta”: Tuto Quiroga felicita a Rodrigo Paz y agradece el apoyo ciudadano

Jorge “Tuto” Quiroga, candidato presidencial por Alianza Libre (AL), confirmó que su alianza avanzará a la segunda vuelta electoral y felicitó públicamente a Rodrigo Paz, líder del Partido Demócrata Cristiano (PDC), tras los resultados preliminares de las Elecciones Generales 2025.

En un acto con simpatizantes, Quiroga agradeció el respaldo recibido en las urnas y destacó el carácter inédito de la jornada electoral.

“Estamos en segunda vuelta, y mis primeras palabras son: felicidades a Rodrigo Paz Pereira y la campaña que ha hecho. Lo que ha pasado esta noche en Bolivia es inédito”, afirmó.

Llamado a la unidad y respeto democrático

Quiroga reconoció la participación de la ciudadanía, más allá de las preferencias políticas, y enfatizó que el momento debe ser entendido como un logro colectivo.

“Esta noche no es para un partido ni para una candidatura. Es para todos los bolivianos que hemos hablado con fuerza, fe, esperanza y dignidad”, dijo.

En su mensaje, instó a dejar atrás las confrontaciones y avanzar hacia una nueva forma de hacer política. Subrayó la importancia de respetar el voto ciudadano y fortalecer una democracia sin persecución ni insultos.

“Tenemos que aprender a respetar cada voto. No se trata de insultarnos ni de perseguirnos. Así se construye una Bolivia democrática diferente”, sostuvo.

Reconocimiento a Jaime Paz

En un gesto simbólico, Quiroga saludó al expresidente Jaime Paz Zamora, padre de Rodrigo Paz, y lo reconoció por haber impulsado a figuras jóvenes en el pasado, incluida su propia carrera política.

“A Jaime Paz, le mando un saludo. Tuvo la osadía de abrir las puertas al servicio público de más alto nivel a un muchacho joven. Yo hoy hago lo mismo con J.P. Velasco”, expresó.

Segunda vuelta en marcha

Finalmente, Jorge Quiroga reiteró que su proyecto busca la unidad nacional y anunció que desde ahora su equipo se enfocará en la segunda vuelta. Pidió el apoyo de la ciudadanía para continuar con el proceso democrático.

“Hemos dado un paso gigantesco hacia un mañana mejor”, expresó.

