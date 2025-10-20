¿Por qué ganó Rodrigo Paz las elecciones? Este es el análisis de Otto Ritter

El candidato del PDC, Rodrigo Paz, ganó las elecciones con un 54,5% frente al 45,5% de Jorge “Tuto” Quiroga, según el Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre). Para el analista político Otto Ritter, la victoria se definió en los últimos días de campaña, especialmente por el manejo del debate y el voto indeciso.

Ritter explicó que, Tuto tenía una leve ventaja sobre Rodrigo, pero aún había entre un 18% y 20% de votantes indecisos, que para su pensar se decidió tras el debate presidencial.

Aunque reconoce que Quiroga tuvo una mejor performance técnica en el debate, Ritter sostiene que fue Rodrigo Paz quien realmente “ganó con el debate”, al lograr transmitir su mensaje de manera más cercana al pueblo y generar empatía con los votantes.

"Yo creo que en el debate estuvo mejor Tuto, él lo ganó, pero quien ganó con el debate fue Rodrigo, porque tuvo la ventaja de que habla y llega más al pueblo con su lenguaje".

Otro punto clave, según Ritter, fue un error grave de Quiroga al apoyar a los legisladores autoprorrogados, algo que no cayó bien entre los votantes. Mientras tanto, Rodrigo Paz recibió un fuerte respaldo del político José Luis Lupo, lo que le dio mayor credibilidad a su propuesta.

En resumen, Ritter considera que Tuto fue el más preparado, pero Rodrigo Paz supo llegar al pueblo, evitó errores y sumó apoyos en el momento justo.

