Gobierno prepara decreto para garantizar transición ordenada y logística del nuevo Ejecutivo

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONAPE) prepara el decreto supremo que regula el proceso de transición del actual Gobierno Constitucional al Gobierno Electo, garantizando los recursos económicos y logísticos necesarios para una transferencia ordenada de la administración estatal.

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, informó que el decreto busca definir los mecanismos institucionales y financieros que permitirán al nuevo Gobierno asumir sus funciones con normalidad.

“En la transición, el decreto hoy se está tratando en el CONAPE porque hay que considerar varios temas, entre ellos los gastos de representación que van a tener, los invitados, la logística, y para eso se está emitiendo el decreto”, explicó la autoridad en conferencia de prensa.

El documento normativo contempla la conformación de comisiones y equipos de trabajo entre los ministerios para la entrega de información, documentación y responsabilidades de las distintas carteras de Estado. Además, establecerá la organización de los actos protocolares vinculados a la Transmisión de Mando Presidencial, incluyendo los aspectos económicos, logísticos y administrativos.

Torrico remarcó que el Gobierno garantizará los recursos necesarios para la realización de estos actos y para facilitar las condiciones operativas del nuevo Ejecutivo.

“El financiamiento que va necesitar la nueva administración para los invitados, para el movimiento logístico, entre otros, se le tiene que dar las facilidades”, precisó.

