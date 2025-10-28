Continúa el conflicto por avasallamiento en la propiedad ‘El Encanto’

Un nuevo avasallamiento fue reportado este fin de semana en la zona de Guarayos, departamento de Santa Cruz. La denuncia apunta al ingreso ilegal de personas al predio agrícola ‘El Encanto’, propiedad que habría sido tomada por cuarta vez.

Según el abogado de los propietarios, Álvaro La Torre, esta vez el grupo ingresó sin ocultar su identidad.

“Ya no usan capucha ni se cubren la cara. Estamos hablando del señor Felipe P., conocido como ‘El tuco’, Martín Andrade, miembros de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos”, declaró a medios locales.

La propietaria del predio señaló que las tierras están legalmente tituladas y que los avasallamientos han generado grandes pérdidas económicas, ya que no pueden cosechar la soya.

