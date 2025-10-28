TEMAS DE HOY:
Tragedia en Morochata Relato del sobreviviente en Morochata Feminicidio en Potosí

19ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Continúa el conflicto por avasallamiento en la propiedad ‘El Encanto’

El predio ‘El Encanto’ en Guarayos fue tomado por cuarta vez, según denuncia de los propietarios. Aseguran tener títulos y reportan pérdidas agrícolas.

Naira Menacho

28/10/2025 19:25

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Un nuevo avasallamiento fue reportado este fin de semana en la zona de Guarayos, departamento de Santa Cruz. La denuncia apunta al ingreso ilegal de personas al predio agrícola ‘El Encanto’, propiedad que habría sido tomada por cuarta vez.

Según el abogado de los propietarios, Álvaro La Torre, esta vez el grupo ingresó sin ocultar su identidad.

Ya no usan capucha ni se cubren la cara. Estamos hablando del señor Felipe P., conocido como ‘El tuco’, Martín Andrade, miembros de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos”, declaró a medios locales.

La propietaria del predio señaló que las tierras están legalmente tituladas y que los avasallamientos han generado grandes pérdidas económicas, ya que no pueden cosechar la soya.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD