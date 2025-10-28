Benzema 'eliminó' a Cristiano Ronaldo de la King Cup saudí

El Al Ittihad, dirigido por el portugués Sérgio Conceição, derrotó este martes por 1-2 al Al Nassr de Cristiano Ronaldo y se clasificó a los cuartos de final de la King Cup de Arabia Saudí.

Karim Benzema, capitán del conjunto visitante, abrió el marcador y volvió a ser decisivo para su equipo, pese a no atravesar su mejor inicio de temporada. El brasileño Angelo igualó el partido a la media hora tras aprovechar un rebote dentro del área, pero el argelino Houssem Aouar devolvió la ventaja al Al Ittihad con una excelente definición ante el portero serbio Predrag Rajkovic.

En el segundo tiempo, la expulsión de Al Julaydan dio superioridad numérica al Al Nassr, que no logró capitalizar sus oportunidades pese a generar 22 remates, cinco de ellos entre los tres palos. El equipo de Benzema se mostró sólido defensivamente y resistió hasta el final para sellar su clasificación.

Pese a la eliminación en la Copa, el conjunto de Jorge Jesus continúa liderando la Liga de Arabia Saudí con seis victorias en igual número de partidos. Por su parte, el Al Ittihad, vigente campeón, ocupa el séptimo lugar con 10 puntos y busca recuperar su mejor versión.

En otros resultados de los octavos de final, el Al Qadisiya, dirigido por el español Míchel, venció por 3-1 al Al Hazem con un doblete del mexicano Julián Quiñones y un tanto del argentino nacionalizado italiano Mateo Retegui. Además, el Al Hilal de Simone Inzaghi superó por 0-1 al Al Okhdood con gol del brasileño Marcos Leonardo, mientras que el Al Shabab derrotó 1-0 al Al Zulfi.

Resultados del martes – Octavos de final de la King Cup:

Al Qadisiya 3-1 Al Hazem

Al Shabab 1-0 Al Zulfi

Al Okhdood 0-1 Al Hilal

Al Nassr 1-2 Al Ittihad

