Un camión cisterna se volcó ayer, martes, en el sexto anillo de la avenida Santos Dumont, de la ciudad de Santa Cruz, provocando un derrame de diésel en la vía.

Según el informe preliminar, el vehículo perdió el control al intentar cruzar un pequeño puente, lo que ocasionó el accidente. Una grúa llegó al lugar para levantar el camión y permitir la limpieza de la zona.

Bomberos y policías se trasladaron rápidamente al sitio para acordonar la zona y evitar que la población se acercara, luego de que algunos ciudadanos intentaran recoger el combustible derramado con baldes. Las autoridades alertaron sobre el riesgo de explosión debido a la fuga de diésel, y pidieron a la ciudadanía mantenerse alejados.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, aunque el tránsito en el área se vio afectado durante varias horas.

