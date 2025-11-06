Santa Cruz será este viernes, 7 de noviembre, el escenario de un importante encuentro empresarial de alcance nacional e internacional, que contará con la presencia del presidente electo, Rodrigo Paz. El evento se perfila como una oportunidad clave para el sector agropecuario del país.

Henry Chavez, gerente general de la Asociación Departamental de Porcicultores de Santa Cruz (ADEPOR), confirmó su asistencia al encuentro y destacó la relevancia del mismo para el agro nacional.

“Tengo entendido que habrá delegaciones de varios países, que posteriormente se dirigirán a La Paz para la posesión del nuevo gobierno. Es muy importante para nosotros estar presentes porque vamos a exponer al mundo todo lo que es el sector agropecuario”, señaló.

Sobre las expectativas que genera el encuentro, Chavez aseguró: “Las expectativas son muchas. Confiamos en que las cosas deben mejorar en el futuro inmediato, porque el sector agropecuario se está ahogando y es necesario que se tomen medidas urgentes para salvar lo más importante que tenemos en el país: nuestra producción de alimentos”.

El dirigente destacó también que el evento permitirá abrir oportunidades de negocios a nivel internacional.

Chavez no dejó de lado los retos actuales que enfrenta el sector: “Nuestras demandas son claras. Estamos viviendo una inflación totalmente desastrosa y necesitamos soluciones urgentes en temas como la divisa y los combustibles, que nos están afectando de manera significativa”.

Finalmente, el gerente de ADEPOR expresó su esperanza en que el nuevo gobierno dé respuesta a las necesidades del sector agropecuario. “Esperamos que este nuevo gobierno atienda nuestras demandas”, concluyó.

