Ultiman detalles para el acto de transmisión de mando presidencial de Rodrigo Paz

El Ministerio de Relaciones Exteriores y las Fuerzas Armadas continúan coordinando los últimos detalles logísticos y protocolares para garantizar el normal desarrollo de la transición.
06/11/2025 10:07
Escuchar esta nota
El vicecanciller, Elmer Catarina, informó que este jueves se desarrolló un nuevo ensayo en la plaza Murillo con la participación de efectivos militares y la comitiva oficial que acompañará al presidente electo Rodrigo Paz Pereira durante el acto de transmisión de mando, programado para este sábado 8 de noviembre en el edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Catarina detalló que, una vez concluida la ceremonia en el Legislativo, el nuevo mandatario se dirigirá a la Catedral Metropolitana de La Paz. Posteriormente, realizará el saludo protocolar a las Fuerzas Armadas y luego ingresará al Palacio de Gobierno, donde ofrecerá un almuerzo oficial en honor a los cinco presidentes asistentes y las delegaciones internacionales presentes en el acto.
De manera paralela, el vicecanciller informó que el miércoles también se llevaron a cabo ensayos en el Aeropuerto Internacional de El Alto para el recibimiento de las delegaciones extranjeras, varias de las cuales comenzaron a arribar al país desde tempranas horas de la mañana.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y las Fuerzas Armadas continúan coordinando los últimos detalles logísticos y protocolares para garantizar el normal desarrollo de la transición.
Mire el video:
Mira la programación en Red Uno Play
10:00
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
10:00
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00