Ultiman detalles para el acto de transmisión de mando presidencial de Rodrigo Paz

El vicecanciller, Elmer Catarina, informó que este jueves se desarrolló un nuevo ensayo en la plaza Murillo con la participación de efectivos militares y la comitiva oficial que acompañará al presidente electo Rodrigo Paz Pereira durante el acto de transmisión de mando, programado para este sábado 8 de noviembre en el edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Catarina detalló que, una vez concluida la ceremonia en el Legislativo, el nuevo mandatario se dirigirá a la Catedral Metropolitana de La Paz. Posteriormente, realizará el saludo protocolar a las Fuerzas Armadas y luego ingresará al Palacio de Gobierno, donde ofrecerá un almuerzo oficial en honor a los cinco presidentes asistentes y las delegaciones internacionales presentes en el acto.

De manera paralela, el vicecanciller informó que el miércoles también se llevaron a cabo ensayos en el Aeropuerto Internacional de El Alto para el recibimiento de las delegaciones extranjeras, varias de las cuales comenzaron a arribar al país desde tempranas horas de la mañana.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y las Fuerzas Armadas continúan coordinando los últimos detalles logísticos y protocolares para garantizar el normal desarrollo de la transición.

