Presidente del TSJ convoca a diálogo para iniciar reforma judicial

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, anunció este jueves la convocatoria a un diálogo nacional para el viernes 14 de noviembre, con el objetivo de dar inicio a un proceso de reforma integral del sistema judicial en el país, en coordinación con los distintos órganos del Estado y la sociedad civil.

“Hemos convocado nosotros a un diálogo para el viernes 14 de noviembre. Este diálogo va a ser el inicio de una reforma judicial que el país la necesita, que el país la está pidiendo, y nosotros, como Órgano Judicial, hemos querido tomar la iniciativa aprovechando la predisposición del Ejecutivo y las nuevas autoridades del Legislativo”, informó Saucedo en conferencia de prensa desde Sucre.

El titular del TSJ explicó que este encuentro reunirá a representantes de los cuatro órganos del Estado, además del cuerpo diplomático acreditado en Bolivia y de organizaciones de la sociedad civil, con el fin de construir una agenda consensuada de transformación judicial que garantice independencia, transparencia y eficiencia en la administración de justicia.

Saucedo destacó que una verdadera reforma judicial también requiere de respaldo financiero, por lo que planteó la necesidad de que el Órgano Judicial cuente con al menos el 5% del presupuesto nacional, destinado a modernización tecnológica, infraestructura y fortalecimiento institucional.

Finalmente, el presidente del TSJ remarcó la independencia e imparcialidad de las nuevas autoridades judiciales, asegurando que su gestión no responderá a intereses partidarios.

Mira la programación en Red Uno Play