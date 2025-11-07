Diego Ávila define agenda: designación de vocales del TSE y ley para convocar elecciones subnacionales

El nuevo presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila (PDC), anunció este jueves que su gestión legislativa iniciará con una agenda inmediata de trabajo enfocada en la designación de los nuevos miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y en la aprobación de la ley de convocatoria a las elecciones subnacionales.

“Uno es la convocatoria a la designación de los miembros del Tribunal Supremo Electoral; segundo, vamos a trabajar a la brevedad la ley de convocatoria a las elecciones subnacionales. A partir de ahí, vamos a tener una serie de leyes que pondremos en una agenda inmediata, vinculadas con los aspectos económicos, los cargos institucionales y las demandas regionales”, afirmó Ávila en conferencia de prensa desde la Cámara Alta.

El legislador explicó que este viernes se desarrollarán las tareas administrativas internas y que, de forma paralela, se avanzará en la conformación de las comisiones legislativas para iniciar el trabajo parlamentario de manera organizada y eficiente.

Ávila destacó la predisposición de las distintas bancadas políticas para la conformación de la nueva directiva del Senado, lo que demuestra un espíritu de diálogo y consenso que espera mantener durante toda su gestión.

“Agradezco a todas las bancadas por su apertura y colaboración. Confío en que será una gestión de consensos en la aprobación de leyes, porque el país necesita resultados concretos”, señaló.

Finalmente, el presidente del Senado reiteró su compromiso de impulsar una gestión transparente, institucional y responsable, orientada a fortalecer la democracia y responder a las necesidades más urgentes del país.

