“No fue decisivo”: Reimy Ferreira asegura que el debate presidencial no tuvo ganadores

El analista Reimy Ferreira afirmó que el debate del 12 de octubre reafirmó posturas previas, pero no logró captar al electorado indeciso.

Naira Menacho

13/10/2025 23:45

Foto: Captura.
Continúan las repercusiones luego del histórico debate presidencial de este domingo 12 de octubre que se realizó en La Paz. El exministro de Defensa y analista político, Reimy Ferreira, aseguró en Que No Me Pierda (QNMP) que, si bien el encuentro dejó un ambiente de tranquilidad, no fue decisivo para captar el voto.

“Yo tenía el criterio de que este debate iba a ser decisivo y ahora creo que después del debate no cambió la posición de la gente indecisa; reafirmó a los que ya habían tomado su posición y eso se puede ver en las redes sociales”, afirmó el exministro de Defensa.

Ferreira destacó que el encuentro dejó un ambiente de tranquilidad, pues, pese a la aparente polarización, existen indicios de colaboración entre ambos candidatos.

No hubo errores ni acciones destacables    

La exautoridad aseguró que el debate no logrará cambiar la opinión de la población para la segunda vuelta de este 19 de octubre.

“No hubo un error grave o una acción muy destacable con respecto al otro; han tenido sus altibajos cada uno, pero creo que no hay un ganador”, reafirmó Reimy Ferreira.

