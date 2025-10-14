TEMAS DE HOY:
Economía

Cisternas ingresan a descargar combustible en Palmasola; advierten que solo alcanzará para 8 días

Sergio Kosky, presidente de la Federación de Empresarios Cisterneros del Oriente sostuvo que son entre 20 a 22 millones de litros, entre diésel y gasolina que solo alcanzaría entre 7 y 8 días. 

Naira Menacho

14/10/2025 19:06

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Ingresan cisternas con combustible para descargar el combustible al interior de la refinería de Palmasola. Sergio Kosky, presidente de la Federación de Empresarios Cisterneros del Oriente, señaló que son alrededor de 600 cisternas las que empezaron con la entrega del diésel y gasolina; sin embargo, advirtió que solo alcanzaría para unos 7 a 8 días.

“Son aproximadamente entre 20 a 22 millones de litros, entre diésel y gasolina. El día de hoy empezaron las descargas y se estima que este volumen pueda abastecer entre 7 a 8 días. Estimamos que la estatal petrolera tiene que seguir descargando de Paraguay y Argentina, que son los lugares que abastecen al sur oriente del país”, afirmó Kosky.

Según el empresario cisternero, algunas de las cisternas llevan entre 10 y 12 días paradas en las instalaciones, mientras que otras permanecen retenidas en Paraguay y Argentina ante la falta de pagos.

 

