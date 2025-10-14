Filas kilométricas por diésel paralizan cientos de unidades de transporte pesado

La escasez de diésel en Santa Cruz ha generado una situación crítica en el norte del departamento, donde más de 800 camiones del transporte pesado se encuentran paralizados, formando filas kilométricas en las rutas que conectan Valle Sánchez, el aeropuerto internacional Viru Viru y hasta la zona de Playland.

La falta de combustible no solo ha afectado la movilidad, sino que ha golpeado directamente al sector productivo del país. Camiones cargados con soya, azúcar, caña, ganado y productos de exportación permanecen estacionados durante días, esperando poder cargar combustible para continuar su recorrido hacia distintos destinos del país, como La Paz, Cochabamba y Oruro, así como puntos fronterizos.

“Antes hacíamos entre cinco a seis viajes al mes. Ahora, con suerte, hacemos uno o dos. Perdemos varios días solo para conseguir mil bolivianos de diésel y luego debemos buscar más en otras ciudades”, relató uno de los transportistas varados.

En plena zafra cañera, el impacto es aún mayor. Los camiones que trasladan caña de azúcar a los ingenios también están detenidos, al igual que los vehículos que llevan ganado hacia los centros de faenado de las principales ciudades.

El surtidor de Playland, ubicado en la avenida G77, es uno de los pocos puntos donde se distribuye diésel en la zona norte, lo que ha generado una congestión vehicular constante y severa trancadera en los accesos cercanos. La fila se extiende por más de un kilómetro, formando incluso doble vía entre vehículos pesados y livianos.

