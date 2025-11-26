La Paz, Capital Iberoamericana de las Culturas 2025, recibirá delegaciones de 21 países

El municipio paceño se prepara para tres jornadas de actividades con autoridades internacionales, que incluirán debates sobre economías culturales y creativas, inteligencia artificial, el rol cultural de la chola paceña, entre otros.
26/11/2025 11:16
El secretario municipal de Culturas, Rodney Miranda, informó este miércoles en Red Uno, que La Paz recibirá este domingo, lunes y martes a representantes de 21 países, quienes participarán del acto oficial que proclamará a la ciudad como Capital Iberoamericana de las Culturas 2025, así como de la 40ª versión del Comité de Culturas de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI).
Miranda detalló que a la sede de gobierno llegarán ministros, viceministros, alcaldes y otras autoridades internacionales, además del alcalde de Sucre, quien acompañará a la delegación boliviana durante los actos oficiales.
Las actividades incluirán dos jornadas técnicas dedicadas al análisis de temas centrales para el sector cultural. Uno de ellos será el impacto positivo y negativo de la inteligencia artificial en el ámbito cultural.
También se abordarán las economías culturales y creativas con perspectiva de género y el rol de la chola paceña como símbolo identitario de la vida diaria en La Paz.
El municipio anunció que durante estas jornadas se desarrollarán encuentros, paneles y presentaciones con el objetivo de fortalecer la proyección cultural de la ciudad y consolidar su presencia en el ámbito iberoamericano.
