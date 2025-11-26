TEMAS DE HOY:
Comunidad

La Paz, Capital Iberoamericana de las Culturas 2025, recibirá delegaciones de 21 países

El municipio paceño se prepara para tres jornadas de actividades con autoridades internacionales, que incluirán debates sobre economías culturales y creativas, inteligencia artificial, el rol cultural de la chola paceña, entre otros.

Jhovana Cahuasa

26/11/2025 11:16

La Paz

El secretario municipal de Culturas, Rodney Miranda, informó este miércoles en Red Uno, que La Paz recibirá este domingo, lunes y martes a representantes de 21 países, quienes participarán del acto oficial que proclamará a la ciudad como Capital Iberoamericana de las Culturas 2025, así como de la 40ª versión del Comité de Culturas de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI).

Miranda detalló que a la sede de gobierno llegarán ministros, viceministros, alcaldes y otras autoridades internacionales, además del alcalde de Sucre, quien acompañará a la delegación boliviana durante los actos oficiales.

Las actividades incluirán dos jornadas técnicas dedicadas al análisis de temas centrales para el sector cultural. Uno de ellos será el impacto positivo y negativo de la inteligencia artificial en el ámbito cultural.

También se abordarán las economías culturales y creativas con perspectiva de género y el rol de la chola paceña como símbolo identitario de la vida diaria en La Paz.

El municipio anunció que durante estas jornadas se desarrollarán encuentros, paneles y presentaciones con el objetivo de fortalecer la proyección cultural de la ciudad y consolidar su presencia en el ámbito iberoamericano.

 

