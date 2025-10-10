A través de la Resolución TSE-RSP-ADM N° 422/2025, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio a conocer las seis prohibiciones que estarán vigentes antes, durante y después de la segunda vuelta electoral del domingo 19 de octubre, medidas que buscan garantizar el orden y el normal desarrollo de la jornada democrática en todo el país.

La vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca, Ximena Camacho, explicó que estas restricciones están respaldadas por la Ley del Órgano Electoral (Ley 018) y la Ley del Régimen Electoral (Ley 026), normas que facultan al TSE a asumir el control de la fuerza pública durante los comicios.

“Entre las restricciones establecidas en la normativa electoral está la prohibición de la realización de propaganda electoral, el consumo de bebidas alcohólicas, la portación de armas, la realización de reuniones o espectáculos públicos, así como el traslado de electores. Además, durante la jornada de votación regirá la restricción vehicular”, señaló Camacho en contacto con la prensa.

Las seis prohibiciones del TSE:

Prohibición de propaganda electoral:

Desde las 00:00 del jueves 16 hasta las 18:00 del domingo 19 de octubre, queda prohibida toda manifestación pública de apoyo o rechazo a las candidaturas, así como la difusión de mensajes o símbolos partidarios.

Restricción del consumo de bebidas alcohólicas:

Desde las 00:00 del viernes 17 hasta las 12:00 del lunes 20 de octubre, no se podrá vender ni consumir bebidas alcohólicas en domicilios, tiendas, restaurantes, hoteles, cantinas u otros establecimientos públicos o privados.

Prohibición de portar armas:

Durante toda la jornada electoral del domingo 19 de octubre estará prohibido portar armas de fuego, armas blancas o cualquier objeto peligroso. Esta medida no aplica al personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana, encargados de garantizar la seguridad.

Suspensión de reuniones y espectáculos públicos:

Desde las 00:00 hasta las 24:00 del día de las elecciones, no se podrán realizar actos públicos, reuniones, ni espectáculos de ninguna índole, con el fin de mantener el orden y la tranquilidad ciudadana.

Prohibición de traslado de electores:

El día de la elección queda prohibido trasladar votantes de un recinto electoral a otro por cualquier medio de transporte. Los casos detectados serán remitidos al Ministerio Público, conforme al artículo 238, inciso i) de la Ley 026.

Restricción vehicular:

Se restringe la circulación de vehículos motorizados, sean particulares, oficiales o de transporte público, durante toda la jornada electoral. Solo podrán transitar los vehículos autorizados expresamente por el Órgano Electoral.

Están exentos los vehículos de la Policía, las Fuerzas Armadas, ambulancias, servicios de emergencia y medios de comunicación debidamente acreditados.

Finalmente, la vocal Camacho exhortó a la ciudadanía a cumplir con las disposiciones electorales y participar de forma responsable y pacífica en esta segunda vuelta, destacando que “el respeto a la normativa fortalece la democracia y garantiza un proceso electoral transparente y seguro”.

Mira la programación en Red Uno Play