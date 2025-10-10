Seis ejes temáticos y moderadores activos: así será el debate presidencial de este domingo

Bolivia se prepara para uno de los momentos más decisivos del proceso electoral: el debate presidencial, que se llevará a cabo este domingo 12 de octubre a las 21:00, organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Este evento será transmitido en señal abierta para todo el país y tiene como principal objetivo garantizar el derecho ciudadano al voto informado.

En contacto con el programa El Mañanero, el vocal del TSE, Gustavo Ávila, brindó detalles sobre la organización, la estructura y las garantías del debate. Confirmó que el formato aprobado contempla seis ejes temáticos, que, aunque resumidos, abarcan múltiples áreas de interés nacional.

“Los ejes temáticos son medidas económicas, contención social, justicia y seguridad, salud y educación, hidrocarburos y litio, agricultura, medio ambiente y turismo. Estos temas fueron definidos en base a consultas con expertos y encuestas ciudadanas”, explicó Ávila.

Moderación estricta y reglas claras

Para asegurar la equidad entre los candidatos y evitar situaciones de confrontación o guerra sucia, el TSE ha reforzado el rol de los moderadores, quienes tendrán la potestad de reconducir intervenciones, cortar el micrófono en caso de incumplimiento de las reglas y reformular preguntas.

“Se ha perfeccionado el rol del moderador para que controle no solo el tiempo, sino también el contenido. Si un candidato incurre en ataques personales o se desvía de los temas establecidos, se intervendrá de inmediato”, advirtió el vocal.

Ambos candidatos presidenciales, a través de sus delegados, firmaron un compromiso formal de respeto a la metodología del debate, comprometiéndose a evitar la guerra sucia y a centrar sus intervenciones en propuestas de gobierno.

El TSE también ha coordinado con la Policía Boliviana para garantizar la seguridad del evento. Se han tomado medidas para proteger tanto a los candidatos como al público y al equipo técnico que participará en la producción del debate.

Ávila remarcó que el debate es una herramienta fundamental para que la ciudadanía conozca a fondo las propuestas y visiones de país de cada candidato de cara al balotaje del próximo 19 de octubre.

“La gente espera escuchar propuestas, no insultos. Este será un espacio para que el pueblo boliviano tome una decisión informada”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play