Los tres hombres, que compartían la misma vivienda, fueron puestos a disposición judicial, mientras que la menor fue trasladada a un hospital.
10/10/2025 9:42
Un hombre boliviano, de 38 años, fue detenido en Madrid, España, por violar a su hija de ocho años en su propio domicilio, junto con otros dos hombres que compartían la vivienda, un ecuatoriano de 33 años y un colombiano de 24, para los que un juzgado de la capital ha ordenado su ingreso en prisión provisional.
Los arrestos tuvieron lugar el pasado sábado día 4 de octubre, después de que la madre de la niña se percatara de la agresión sexual cuando llegó a su casa y llamara a la Policía, informaron este viernes fuentes policiales.
La Policía se apersonó en la vivienda, situada en un barrio del sur de la capital, y facultativos del servicio de emergencias confirmaron la agresión sexual sufrida por la menor, por la que finalmente fueron detenidos los tres hombres, que se encontraban en el domicilio, y fueron puestos a disposición judicial mientras que la niña fue trasladada a un hospital.
En una de las habitaciones de la vivienda los policías encontraron restos de sustancias estupefacientes.
Tras la detención de los tres hombres, un juzgado de Madrid decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para ellos por supuesto delito de agresión sexual.
