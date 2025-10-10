TEMAS DE HOY:
Internacional

Ciudadano boliviano es detenido en Madrid por violar a su hija de 8 años con otros dos hombres

Los tres hombres, que compartían la misma vivienda, fueron puestos a disposición judicial, mientras que la menor fue trasladada a un hospital.

EFE

10/10/2025 9:42

¡Terrible! Ciudadano boliviano es detenido en Madrid por abusar a su hija de 8 años con otros dos hombres. Imagen referencial.
Madrid, España

Un hombre boliviano, de 38 años, fue detenido en Madrid, España, por violar a su hija de ocho años en su propio domicilio, junto con otros dos hombres que compartían la vivienda, un ecuatoriano de 33 años y un colombiano de 24, para los que un juzgado de la capital ha ordenado su ingreso en prisión provisional.

Los arrestos tuvieron lugar el pasado sábado día 4 de octubre, después de que la madre de la niña se percatara de la agresión sexual cuando llegó a su casa y llamara a la Policía, informaron este viernes fuentes policiales.

Los agentes recibieron el aviso de la madre a primera hora de la mañana, que muy alterada denunció los hechos y comunicó que temía que no era la única vez que había tenido lugar un acto así.

La Policía se apersonó en la vivienda, situada en un barrio del sur de la capital, y facultativos del servicio de emergencias confirmaron la agresión sexual sufrida por la menor, por la que finalmente fueron detenidos los tres hombres, que se encontraban en el domicilio, y fueron puestos a disposición judicial mientras que la niña fue trasladada a un hospital.

En una de las habitaciones de la vivienda los policías encontraron restos de sustancias estupefacientes.

Tras la detención de los tres hombres, un juzgado de Madrid decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para ellos por supuesto delito de agresión sexual.

