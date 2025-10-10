Entra en vigor en Gaza el alto el fuego entre Israel y Hamás

El ejército israelí anunció este viernes que el alto el fuego en Gaza entró en vigor tras el acuerdo con el movimiento islamista palestino Hamás, que debe permitir la liberación de los rehenes en un plazo de 72 horas.

"Desde este mediodía, las tropas han empezado a posicionarse a lo largo de las (...) líneas de repliegue, en preparación del acuerdo de alto el fuego y de regreso de los rehenes", indicó el ejército en un comunicado.

El texto precisó no obstante que "las tropas del Mando Sur seguirán eliminando toda amenaza inmediata", y avisó de que algunas zonas siguen siendo "extremadamente peligrosas" para la población.

Momentos después de que el ejército hiciera su anuncio oficial, miles de gazatíes empezaron a caminar hacia el norte de la Franja, según imágenes recogidas por AFP.

Ciudad de Gaza y sus alrededores fueron escenario en los últimos meses de un operativo especialmente intenso del ejército israelí, que dijo querer eliminar a los restos del movimiento islamista Hamás.

El alto el fuego y la liberación de los rehenes están previstos en el acuerdo aprobado el jueves tras cuatro días de negociaciones indirectas en Egipto entre Hamás e Israel, en guerra desde hace dos años.

El acuerdo se basa en un plan de 20 puntos anunciado a fines de septiembre por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien dijo que prevé viajar a Oriente Medio este domingo.

"Los rehenes volverán el lunes o el martes. Probablemente estaré ahí. Espero estar ahí", dijo el mandatario republicano, que también "intentará" visitar Egipto, mediador clave.

