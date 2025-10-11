Un momento de fuerte tensión se vivió durante el concierto de Billie Eilish en el Kaseya Center de Miami, que marcaba el inicio de la etapa norteamericana de su gira Hit Me Hard and Soft. La cantante estadounidense, de 23 años, fue agredida por un fan mientras se acercaba a la primera fila para saludar al público.

Según videos que rápidamente se viralizaron en plataformas como X y TikTok, Eilish caminaba por el borde del escenario junto a la barricada cuando un hombre la sujetó con fuerza y le jaló violentamente el brazo. La rápida intervención del equipo de seguridad fue crucial: los guardias se abalanzaron de inmediato, empujando a la multitud hacia atrás y retirando al responsable del recinto.

A pesar del susto y la visible incomodidad, Billie Eilish demostró profesionalismo al continuar con el espectáculo tras el incidente. Retomó su interpretación, echando hacia atrás su cabello, en una muestra de resiliencia que fue ampliamente elogiada por sus seguidores.

El incidente ha provocado una oleada de condena en redes sociales, donde miles de usuarios han expresado su apoyo a la artista. Según reportes de medios como TMZ y NBC News, el agresor fue escoltado fuera del lugar, si bien la policía de Miami confirmó que no se presentaron cargos criminales. El suceso reabre el debate sobre la seguridad de los artistas y el respeto en los conciertos.

