Gran Encuesta Nacional: Esta es la intención de voto para la segunda vuelta: Tuto 42,9% y Paz 38,7%

Red Uno presentó su Gran Encuesta Nacional, previo a la histórica segunda vuelta del 19 de octubre. Conozca los resultados.
10/10/2025 22:20
Escuchar esta nota
A poco más de una semana de la histórica segunda vuelta, la Red Uno de Bolivia presentó la Gran Encuesta Nacional con la pregunta principal: ‘Si hoy fuera la segunda vuelta para elegir presidente ¿por cuál de estos binomios votaría usted?'
Los consultados que manifestaron que confiarán su voto a Jorge Tuto Quiroga son un total de 42,9%; mientras que quienes se inclinan por Rodrigo Paz, suman 38,7%.
Sin embargo, entre quienes pretenden votar en blanco (2,6%), nulo (5,8%) y los indecisos (10%), aún queda un 18,4%.
