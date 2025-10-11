Gran Encuesta Nacional: Esta es la intención de voto para la segunda vuelta: Tuto 42,9% y Paz 38,7%

A poco más de una semana de la histórica segunda vuelta, la Red Uno de Bolivia presentó la Gran Encuesta Nacional con la pregunta principal: ‘Si hoy fuera la segunda vuelta para elegir presidente ¿por cuál de estos binomios votaría usted?'

Los consultados que manifestaron que confiarán su voto a Jorge Tuto Quiroga son un total de 42,9%; mientras que quienes se inclinan por Rodrigo Paz, suman 38,7%.

Sin embargo, entre quienes pretenden votar en blanco (2,6%), nulo (5,8%) y los indecisos (10%), aún queda un 18,4%.

Mira la programación en Red Uno Play