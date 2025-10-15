Paramédico denuncia que gasolina de mala calidad dejó fuera de servicio una ambulancia

Una ambulancia del servicio de emergencias se encuentra fuera de operación debido a daños en el motor que habrían sido provocados por el supuesto uso de gasolina de mala calidad.

Esta denuncia la hizo el paramédico Jim Nagera, quien señaló que el vehículo tuvo que ser desmontado por completo para realizar reparaciones costosas, afectando la capacidad de respuesta ante emergencias.

“Tenemos una unidad que está mal. Han tenido que bajar el motor y hacer una limpieza completa: los inyectores, los pistones y varios repuestos más. Todo esto por la mala calidad de la gasolina”, explicó Nagera. Afirmó que los mecánicos detectaron daños inusuales que se relacionan directamente con un combustible contaminado o deficiente.

Según el paramédico, al abrir el motor se evidenció un residuo negro y espeso en las válvulas, similar al alquitrán. “Algunas válvulas no podían salir, por eso lo mandaron a mestranza para hacer el cepillado y verificar que estén en buen estado. Si están picadas, hay que cambiarlas, y eso cuesta mucho”, advirtió.

Nagera hizo un llamado a las autoridades para que supervisen la calidad del combustible distribuido, ya que este problema no solo representa un gasto económico considerable, sino que además pone en riesgo la atención oportuna a la población.

Mira la programación en Red Uno Play