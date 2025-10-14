Despliegan fiscales y policías en La Paz para la segunda vuelta electoral

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que se desplazará 90 fiscales de materia, 25 funcionarios de apoyo de asistentes, auxiliares legales y médicos forenses, además de la permanencia de los fiscales de provincia en sus despachos, antes, durante y después de la segunda vuelta de las Elecciones Generales, del próximo domingo 19 de octubre de 2025, para lo cual se realizó una reunión de coordinación con el Tribunal Electoral Departamental de La Paz y la Policía Boliviana, a través de los Comandantes Departamentales.

“Es decir hemos hecho un plan de trabajo como Ministerio Público, Policía y Tribunal Electoral Departamental, con parámetros de tres aspectos, antes de la elección, en la elección y post elección, debemos manifestar que el Ministerio Público, está desplazando funcionarios a partir del jueves 16 hasta el 20 de octubre de la presente gestión, con la finalidad de cumplir el trabajo de investigación de hechos delictivos. De igual manera debemos manifestar que el Ministerio Público, está desplegando un total 115 funcionarios, que cumplirán un trabajo continuo y permanente durante estas jornadas, en compromiso con la democracia”, explicó la autoridad.

Torrez, agregó que el trabajo que se va desarrollar desde el próximo jueves en el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2025, será la atención de delitos electorales que puedan presentarse en esas fechas y no obstante de ello, también se atenderá delitos comunes.

La presidenta del Tribunal Electoral Departamental de La Paz. Zonia Yujra, informó que se realizará una permanente coordinación para atención a los delitos electorales en el marco de las competencias de las instituciones. Por su parte el director Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Gabriel Neme Ballón, señaló que se desplazará todas las Unidades Policiales con más de 6.000 efectivos policiales al mando del comandante departamental de la Policía La Paz, Gunther Agudo.

